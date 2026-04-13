El turismo de negocios rechaza prohibir los pisos turísticos en Barcelona, según una encuesta

Archivo - Una persona durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El turismo de negocios que acude a Barcelona defiende mayoritariamente una regulación proporcionada de los pisos turísticos en la ciudad y la libre competencia con los hoteles y descarta "de forma casi unánime" la prohibición de esta modalidad de alojamiento, como tiene previsto el Ayuntamiento en 2028.

Es la principal conclusión de una encuesta elaborada por la consultora GAD3 para Apartur a partir de más de 650 entrevistas realizadas durante la última edición del Mobile World Congress, informa Apartur este lunes en un comunicado.

El 84% de los encuestados defiende otros escenarios para el sector que nada tienen que ver con su eliminación y el 59% se decanta por regularlos de forma proporcionada "como sugiere la Comisión Europea", mientras que el 25% considera que deben convivir libremente con los hoteles en la ciudad y un 3% respalda la supresión.

Asimismo, el 24% de los visitantes business ha escogido este tipo de alojamiento durante su estancia en Barcelona con una satisfacción del 80% en el alojamiento, siendo su uso "especialmente relevante" entre perfiles profesionales como prensa y expositores, o perfiles técnicos, y entre los congresistas que se alojan en la ciudad de Barcelona.

"Hay que tener presente que los pisos turísticos también acogen a otro tipo de visitantes en ese periodo de alta demanda alojativa en la ciudad. La tendencia apunta, además, a un crecimiento sostenido de esta modalidad de alojamiento", indican los autores del informe.

Más de la mitad de los asistentes (53%) considera probable alojarse en un piso turístico en futuras ediciones del MWC, una predisposición que aumenta entre quienes este año han pernoctado en pisos turísticos (82%), entre quienes ya los habían utilizado en ediciones anteriores (77%) y entre los visitantes extranjeros (55%).

ENRIQUE ALCÁNTARA

"Los resultados confirman que los pisos turísticos son ya una pieza estructural en la oferta de alojamiento en Barcelona vinculada al turismo de negocios. No solo responden a una demanda creciente en eventos internacionales como el MWC, sino que aportan flexibilidad y capacidad a la ciudad", afirma el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.

Apartur recuerda que lleva meses advirtiendo de que la eliminación de las licencias de pisos turísticos prevista para 2028 pondría en riesgo la capacidad alojativa de Barcelona, especialmente en momentos de gran demanda como los congresos internacionales como el Mobile World Congress.