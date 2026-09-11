Turull (Junts) afirma que el Govern enfada a la gente y da gasolina a la extrema derecha

1116318.1.260.149.20260911171456 Turull en declaraciones a los medios este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la "mala gestión" del presidente del Govern, Salvador Illa, provoca más enfado en los ciudadanos y que esto da gasolina a la extrema derecha.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este viernes antes de comenzar la manifestación independentista convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por la Diada en Barcelona junto al presidente del Parlament, Josep Rull; la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras; la presidenta del grupo en el Parlament, Mònica Sales y el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí.

"Creemos que si sube la extrema derecha es justamente porque hay mucha gente enfadada que no ve horizonte, que no ve soluciones, y lo que tenemos que hacer los partidos es concentrarnos en aquello que haga que la gente vea que tiene horizonte, que tiene esperanza", ha sostenido.

Ha subrayado que desde Junts no quieren jugar a la polarización entre unos y otros y ha insistido en que quieren concentrarse en solucionar los problemas de los ciudadanos.

Ha asegurado que hay un Govern que "es un desastre, pero Catalunya es un país que vale la pena, que tiene talento, que tiene ganas, que tiene valores, que tiene actitudes y que se ha salvado de muchas cosas".