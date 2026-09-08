Turull (Junts) critica que el Govern "se ha ido de vacaciones" sin cerrar el conflicto docente

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que el curso escolar haya empezado con una huelga educativa, ante la falta de avances en la negociación entre el Govern y los sindicatos docentes: "Todo el mundo sabía que hoy empezaba el curso escolar, pero el Govern se ha ido de vacaciones".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha recordado que ya existía la previsión de huelga, pero que el Govern no ha negociado durante el mes de julio: "El Govern lo que hizo en julio es una patada hacia adelante, y ha ido anunciando acuerdos históricos que no ha seguido absolutamente nadie".

Turull ha defendido que en el ámbito educativo hay problemas estructurales a abordar, y que por ello defienden un "gran acuerdo de país" ante el aumento de necesidades, la alta presión que sufren los docentes y la caída de los resultados.

Ha dicho que su objetivo con este acuerdo no es tan solo debatir, sino abordar con el conjunto de la comunidad educativa y con las instituciones medidas como la reducción de ratios, el empoderamiento de los docentes, los recursos para educación, entre otros temas.

PRUEBAS PISA

Sobre las pruebas Pisa, cuyos resultados en Catalunya parten de una muestra errónea, ha dicho que este episodio ha hecho pasar a Catalunya "vergüenza como país", y ha acusado al Govern de intentar esconder la información.

Ha añadido que la consellera, Esther Niubó, debería haber dimitido, y que si no lo hacía por iniciativa propia, el presidente, Salvador Illa, la debería haber cesado: "Aquí lo que hay es un problema de incompetencia".