La UB homenajea a las 13 víctimas en el accidente de Freginals (Tarragona) en el décimo aniversario

Ofrenda floral por las víctimas de Freginals - UB

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha homenajeado este viernes a las 13 víctimas mortales, estudiantes Erasmus, en el accidente de autobús de Freginals (Tarragona) en un acto en el décimo aniversario del siniestro en el Edifici Històric de la UB, en Barcelona, informa en un comunicado.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha dicho que lo que se puede hacer para combatir el sentimiento de una muerte injusta es guardar memoria: "Siempre serán nuestros estudiantes", ha afirmado.

La catedrática Elisenda Paluzie, en aquel momento decana de la Facultad de Economía y Empresa, ha dicho que se vuelven a reunir 10 años después "con un sentimiento que combina dolor, recuerdo y responsabilidad", y ha afirmado que el dolor no prescribe, como tampoco lo hace el recuerdo.

En representación de los estudiantes, el superviviente del accidente Mate Csifari ha agradecido el apoyo de la UB a lo largo de estos 10 años, y se ha referido a las víctimas como "13 rosas" que no olvidará nunca.

Al final del acto, miembros de la comunidad universitaria, familiares y representantes consulares han hecho una ofrenda floral ante el monumento conmemorativo en el jardín Ferran Soldevila del Edifici Històric de la UB.