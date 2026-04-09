La UdG comprará parte del Convent de les Butinyanes para descongestionar el Campus Barri Vell

El rector de la UdG, Josep Calbó, anuncia la compra de parte del Convent de les Butinyanes. - UDG

GIRONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) comprará una parcela del conjunto del Convent de les Butinyanes, propiedad de la congregación de les Filles de Sant Josep, por un importe de 2,2 millones de euros, con el objetivo de descongestionar el Campus Barri Vell.

El espacio, compuesto de 8 edificios, suma una superficie de 2.800 metros cuadrados --3.300 construidos-- que ocupan la parte frontal de los números 9 y 11 de la calle dels Alemanys de Girona, informa la UdG en un comunicado de este jueves.

La compra se ha podido llevar a cabo después de que, en febrero, el Ayuntamiento de Girona aprobase el cambio de usos del espacio y de que la Comisión de Urbanismo de la Generalitat autorizase el cambio en la sesión de marzo.

El rector de la UdG, Josep Calbó, ha asegurado que se trata de una "oportunidad estratégica" para el futuro de la universidad, ya que actualmente no hay otra posibilidad de hacer crecer el Campus Barri Vell.

Además, la adquisición de estos edificios, actualmente en desuso, permitirá "remodelarlos y ponerlos de nuevo al servicio de la ciudadanía".