UGT pide que la futura ley ferroviaria catalana dé condición de autoridad al personal ferroviario

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha reclamado que la futura ley ferroviaria catalana recupere la condición de autoridad para el personal ferroviario, en un comunicado este lunes.

El sindicato lo ha trasladado a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y le han pedido que el texto incorpore medidas específicas de protección jurídica.

La propuesta se enmarca en el proceso de elaboración de la nueva ley, que tiene el objetivo de actualizar el marco legal del sistema ferroviario.

UGT ha dicho que es "una oportunidad para blindar la seguridad y la protección de los trabajadores del sector", y ha lamentado el aumento de, textualmente, agresiones y amenazas en los últimos años.

Ha añadido que "la defensa del personal ferroviario es una responsabilidad compartida" entre administraciones públicas y empresas operadoras.