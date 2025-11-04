UGT tilda de "viejos conocidos" a la estacionalidad y paro juvenil de octubre en Catalunya

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha calificado de "viejos conocidos" del mes de octubre a la estacionalidad y el paro juvenil en Catalunya, alegando que el número de parados menores de 25 años en el territorio se sitúa en 24.116, aumentando tanto en términos mensuales (1.360 personas, un +5,98%), como interanuales (1.437 personas, un +6,34%).

Así lo expresa este martes en un comunicado tras conocerse los datos del paro del mes de octubre, que subió en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre, tras bajar un 1,62% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 324.495.

Por ello, ha instado a las instituciones a "desbloquear la negociación colectiva, avanzar en unos presupuestos tanto en la Generalitat como en el Estado y mejorar los servicios del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)", centrándose especialmente en los parados de larga duración y los mayores de 45 años.