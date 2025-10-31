UIC Barcelona y Calonge (Girona) impulsan unos talleres para generar oportunidades a nivel local

Imagen de archivo - La sede de UIC Barcelona - UIC BARCELONA - Archivo

GIRONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona y el Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni (Girona) iniciarán este lunes 3 de noviembre los talleres formativos para generar oportunidades en el entorno local y fomentar la promoción económica del municipio, informa la universidad en un comunicado este viernes.

La del lunes será la primera de las 5 sesiones formativas previstas entre noviembre y diciembre, y el objetivo es potenciar el conocimiento especializado, establecer sinergias para dar formación a los profesionales de la zona y crear oportunidades.

Profesores de UIC Barcelona impartirán las jornadas, que estarán orientadas al tejido empresarial local y a perfiles diversos, y la temática será el márqueting, la innovación, la digitalización y la gestión empresarial.

La primera sesión irá a cargo del profesor de ADE de UIC Barcelona Jaume Serra y se centrará en el 'Márqueting digital y las nuevas tecnologías'; y el resto de talleres se celebrarán los días 14, 19 y 24 de noviembre, y 4 de diciembre.

Estas jornadas forman parte de uno de los ejes del acuerdo, la creación del Education Hub UIC-Calonge, un espacio dedicado a la formación especializada y a la capacitación profesional en diferentes sectores, que combinará el "prestigio académico de la universidad con el potencial cultural, patrimonial y paisajístico del municipio".

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, prevé también la implicación activa de los estudiantes en proyectos vinculados a las necesidades y oportunidades del municipio; y pretende impulsar el Campus de l'Experiència de UIC Barcelona, orientado a mayores de 50 años.