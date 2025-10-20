Unauto VTC inicia reuniones con partidos catalanes para presentar enmiendas a la ley del taxi

Archivo - Conductores y empresarios de VTC durante la marcha lenta de las VTC de Catalunya, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se han reunido con Vox y ERC y prevén hacerlo próximamente con el resto de grupos catalanes

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha explicado en declaraciones a Europa Press este lunes que ha iniciado reuniones con grupos parlamentarios catalanes para presentar enmiendas a la futura ley del taxi en la que trabaja el Govern y que prevé la desaparición progresiva de los VTC en el territorio.

Recuerda que hasta finales de este mes se pueden presentar enmiendas a la totalidad, un debate que ya han tenido en encuentros con los grupos de Vox y ERC, y que próximamente prevén tener con el resto de formaciones catalanas, aunque confían en tener más éxito en la etapa de presentación de enmiendas parciales al texto.

"No queremos polarizar más la situación, sino ponernos todos de acuerdo en que hay que atender al desequilibrio entre la oferta y la demanda de taxis y VTC que hay en Catalunya", ha destacado Berzal, quien no descarta la posibilidad de que alguna de las formaciones políticas presente enmiendas a la totalidad.

En paralelo, indica que tienen prevista una reunión con la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat para el próximo 6 de noviembre.

"Queremos reiterar nuestra alternativa al texto del Govern y nuestra apuesta por la cultura del diálogo y no la del litigio", ha subrayado el presidente ejecutivo de Unauto VTC.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Mientras tanto, Unauto VTC ha dado comienzo este lunes a una campaña de sensibilización para concienciar a los usuarios de que si la futura ley del taxi prospera, podrían desaparecer.

A raíz de esta iniciativa, más 1.500 vehículos llevarán en sus reposacabezas un mensaje para informar a los ciudadanos y aseverando que la nueva normativa "enviaría a más de 4.000 personas al paro".

El cartel contiene un código QR que dirige a la página web tuultimoviaje.cat, donde se explican los efectos de la proposición registrada recientemente en el Parlament.