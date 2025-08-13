Unió de Pagesos afea al Govern su "cesión" a las presiones de los cazadores

Concentración de tractores convocadas por Unió de Pagesos para reclamar el control poblacional de la fauna y una gestión justa de los daños en los cultivos y el ganado ante la sede de la Generalitat en Girona. - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Concentración de tractores en Girona y La Seu (Lleida) para pedir una gestión eficaz de la fauna

GIRONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha afeado al Departamento de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación de la Generalitat su "cesión" a las presiones de los cazadores, que a su parecer van en detrimento de una gestión eficaz de la fauna salvaje en el territorio.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Girona en el marco de las movilizaciones que se han celebrado este miércoles ante la sede de la Generalitat en Girona y ante la sede de los Servicios Territoriales de Agricultura del Alt Pirineu i l'Aran, en La Seu d'Urgell (Lleida), para reclamar el control poblacional de la fauna.

En el caso de Girona, la protesta ha sido respaldada por medio centenar de personas y por una veintena de tractores.

Serrat ha recordado que el año pasado el Govern aprobó un decreto ley que incluía medidas propuestas por el sindicato para regular el control de la sobrepoblación de especies cinegéticas cuando éstas causan graves problemas para el sector agrario y que contempla que en estos casos "los campesinos puedan defender sus tierras".

En este sentido, Unió de Pagesos pedía la sustitución de la Ley de caza estatal, de 1970, que consideraba "obsoleta y que no da respuesta a los problemas actuales de sobrepoblación, que implican un nivel de daños insostenible".

CRÍTICAS AL DEPARTAMENTO

Sin embargo, Serrat ha subrayado que la norma no se está cumpliendo: "Actualmente hay dos planes control aprobados: uno en la Plana de Lleida por el conejo y otro en Rocacorba (Girona) por el jabalí, y en el segundo caso se retiraron los permisos porque el Departamento cedió a las presiones de los cazadores", ha criticado.

"Hay cazadores que son conscientes de la problemática y hacen muy bien su trabajo, pero otros solo priorizan sus intereses de ocio e intereses económicos. Cuando el Departamento cede a estas presiones, quienes sufrimos los daños somos nosotros", ha lamentado Serrat.