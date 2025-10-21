Unió de Pagesos afea "la mala gestión del Govern" en la DNC y pide intensificar las vacunas

Archivo - Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha afeado "la falta de prevención y la mala gestión del Govern" en los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Catalunya y ha reclamado que se intensifique la campaña de vacunación, en un comunicado este martes.

La organización ha subrayado la "nula preparación" para hacer frente a la enfermedad a pesar de los casos que hubo en Francia.

Entre las propuestas de Unió de Pagesos para mejorar la gestión de la enfermedad están establecer una normativa flexible y eficaz "que se adapte a la realidad de cada momento".

También ha pedido impulsar una vacunación de emergencia amplia y en un "área suficientemente extensa", fijar baremos para indemnizaciones ajustados a la realidad del mercado e incorporar la DNC en el plan de vigilancia de fauna salvaje.

Unió de Pagesos ha lamentado los "retrasos constantes" en la llegada de vacunas y, textualmente, la falta de comunicaciones fluidas y transparentes por parte de la administración.