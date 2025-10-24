Urtasun anuncia la compra del archivo de Juan Marsé, que acogerá la Biblioteca estatal de Barcelona

(I-D) El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni,; la consellera de Cultura del Govern, Sònia Hernàndez, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, duran- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes un acuerdo para la adquisición del archivo del escritor barcelonés Juan Marsé, que pasará a formar parte de los fondos de la futura Biblioteca Pública del Estado en Barcelona una vez esté en funcionamiento.

Lo ha dicho en la visita a la parcela donde se ubicará la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona, junto a la Estació de França, acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Este fondo de Marsé está formado por originales de sus obras, tanto manuscritos como mecanografiados, cuadernos de trabajo, correspondencia con escritores y editores, recortes de prensa, fotografías y otros documentos de gran valor literario.

Urtasun ha asegurado que es "uno de los grandes escritores vinculados a la ciudad" y ha agradecido a la familia de Juan Marsé, con sus hijos Berta y Alex Marsé presentes en el acto, hacerlo posible.

El ministro ha dicho que el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un proyecto para adquirir y preservar los legados de escritores vinculados a Barcelona para que formen parte del patrimonio de la nueva Biblioteca Pública del Estado.

"PRESERVAR LA MEMORIA"

Urtasun ha recordado el discurso que Marsé pronunció cuando recibió el Cervantes en 2008, en el que dijo que un autor no puede vivir sin imaginación pero tampoco sin memoria, y ha dicho que con la biblioteca se quiere "preservar la memoria colectiva para que la imaginación pueda volar".

Una de las competencias de las Bibliotecas Públicas del Estado es la preservación del patrimonio bibliográfico de los territorios donde se ubican, y por ello el de Marsé se ubicará en la futura infraestructura de Barcelona.