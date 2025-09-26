Urtasun, Collboni y Hernández subrayan la cultura como instrumento de paz y multilateralismo

Urtasun, Collboni, Hernández y otras autoridades en la inauguración - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, han subrayado la cultura como instrumento de paz y multilateralismo y garante de la diversidad.

En la inauguración del Àgora Cívica, antesala del Mondiacult de Unesco que se celebra la próxima semana, Urtasun ha defendido que "en un contexto de genocidio y guerra" la cultura debe ser motor de paz y multilateralismo.

El alcalde Jaume Collboni ha subrayado que Barcelona es una "ciudad muy Unesco", y ha remarcado que en el contexto actual las ciudades deben convertirse en baluartes con la cultura como herramienta para la paz y el diálogo.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha enfatizado la importancia de la cultura en un contexto de "emergencia democrática y auge de la extrema derecha, así como una herramienta de paz ante la situación en Gaza o en Ucrania.

El Àgora Cívica ha programado más de 100 actividades abiertas en paralelo al Mondiacult y debatirá sobre aspectos como los derechos culturales, la inteligencia artificial (IA) y la creatividad y la diversidad lingüística.

