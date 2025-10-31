Urtasun pide "no ceder a las presiones" y mantener el calendario de cierre de las nucleares

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado este viernes al conjunto del Gobierno a "no ceder a las presiones" para alargar la vida de las centrales nucleares y a mantener el calendario de cierre tal como tienen firmado el PSOE y Sumar.

"El calendario de cierre de las nucleares no se toca", ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan avalado presentar al Gobierno la solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028.

Urtasun ha remarcado que el Gobierno "tiene que mostrarse firme ante las pretensiones del oligopolio energético y mantener el calendario de cierre de todas las nucleares tal y como está previsto" y como ha recordado está firmado por Sumar y el PSOE en su acuerdo de gobierno.

El ministro ha dicho que desde Sumar van a ser exigentes, y ha dicho que "el calendario de cierre de las nucleares no se toca".

Urtasun ha dicho que si se modifica el calendario de cierre de las nucleares se va "a poner en riesgo las necesarias inversiones en energías renovables" que España necesita en los próximos años.