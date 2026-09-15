Urtasun rechaza que el Aeropuerto de Barcelona crezca y el acuerdo en inversión aeroportuaria

Archivo - El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado este martes el eventual crecimiento del Aeropuerto de Barcelona y el acuerdo del Consejo de Ministros por el que da luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, que fija una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en la red de 2027 a 2031.

"Rechazamos el modelo de seguir ampliando las capacidades aeroportuarias", ha dicho en una atención a los medios en la inauguración de la Exposición sobre el Lyceum Club Femenino en Madrid, en donde ha justificado la negativa de Sumar en la existencia de zonas que ve turísticamente demasiado tensionadas y en ser contrario a la lucha contra el cambio climático.

Ha afirmado que este martes sale un informe de un centro especializado en Bruselas que expone que en las inversiones previstas incluidas en los 24 aeródromos españoles la aviación multiplicará por tres los límites de emisiones establecidos para cumplir con los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea.

EL CASO DE BARCELONA

El ministro ha centrado su rechazo en el alargamiento de la pista del enclave de la capital catalana, cuyo proyecto se extendería sobre los humedales de la Ricarda de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en el aumento de tensión turística: "Es algo que ya no nos podemos permitir".

Urtasun ha recordado que la Comisión Europea tiene un procedimiento de infracción abierto a España "por no estar protegiendo esos humedales y esas zonas de aves como deberíamos".

Ha pedido a la Unión Europea que no autorice el alargamiento de la pista e ir "a la locura, no solo de cargarnos" los humedales de la Ricarda sino de ir a un crecimiento de los pasajeros en la infraestructura, que podría pasar de los 55 a los 70 millones de pasajeros en una ciudad, Barcelona, que tilda de excesivamente tensionada por el turismo.