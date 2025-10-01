Usca y Aprocta celebran la creación del Colegio Oficial de Controladores aéreos de España

Archivo - Imagen de torre de control aeroportuaria - USCA - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) han celebrado la aprobación de la enmienda a la Ley de Seguridad y Navegación Aérea que crea oficialmente el Colegio Oficial de Controladores de Tránsito Aéreo de España, informa Usca en un comunicado este miércoles.

Han afirmado que esta aprobación "supone un reconocimiento histórico a la profesión de los controladores aéreos y a su labor como garantes de la seguridad, la eficiencia y la movilidad en el espacio aéreo español".

El presidente de Aprocta, Antonio Alonso, ha explicado que la creación del colegio "sitúa a los controladores al mismo nivel que otras profesiones esenciales de servicio público, como médicos, abogados o pilotos".

La presidenta de Usca, Lola Moreno, ha señalado que "refleja la madurez del colectivo y el reconocimiento a su papel como servicio público esencial".

Las entidades han añadido que la creación del Colegio "reforzará la interlocución institucional, la cohesión del colectivo y el compromiso de servicio público de los controladores aéreos con la sociedad".