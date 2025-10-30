La vacunación contra la gripe en Catalunya crece un 32% en sus 5 primeras semanas

Archivo - Una enfermera prepara una vacuna en una foto de archivo de Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vacunación contra la gripe en las 5 primeras semanas de la campaña de 2025 ha crecido en 175.024 dosis (un 32%) respecto a la campaña anterior, con un total de 726.549 personas vacunadas en Catalunya.

El incremento de vacunación se ha observado desde el inicio de la campaña el 22 de septiembre, con 4.000 dosis más al día durante las 2 primeras semanas y 9.000 las 2 últimas, coincidiendo con la ampliación de la vacunación a personas de 60 o más años, informa la Conselleria de Salud en un comunicado.

El secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández, ha explicado ante la Comisión de Salud del Parlament que el incremento medio de vacunación hasta el momento es de 7.000 vacunados más al día, lo que "tendrá un impacto muy relevante".

Un total de 483.452 personas se han vacunado contra el Covid-19, con un incremento respecto a la campaña anterior de 79.797 personas, lo que supone un incremento del 20%.

En la mayoría de casos (51%) la vacunación de gripe y Covid-19 se está realizando de forma programada con cita previa, un 32% de las cuales son vacunaciones oportunistas y el 17% son espontáneas.

COBERTURA VACUNAL

Después de 5 semanas de campaña, se ha alcanzado una cobertura vacunal frente a la gripe del 45% para mayores de 80 años y del 27% para las personas entre 70 y 79 años, mayor que las coberturas en el mismo periodo de la campaña anterior (22% y 38%, respectivamente).

Igualmente, la cobertura vacunal frente al Covid-19 en Catalunya es ahora del 37% para mayores de 80 años y del 21% para las personas de entre 70 y 79 años (56% y 37% en el mismo periodo de la campaña anterior).

Entre los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura de la gripe es actualmente del 21%, mientras en la anterior era del 16%.