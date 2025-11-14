La Val d'Aran (Lleida) acogerá el congreso internacional AdventureElevate Europe 2026

LLEIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Val d'Aran acogerá la próxima edición del congreso internacional AdventureElevate Europe, un encuentro profesional del sector turístico.

Se celebrará del 19 al 21 de mayo de 2026 y está impulsado por la Adventure Travel Trade Association (ATTA), según ha informado este viernes la Generalitat en un comunicado.

Durante tres días, el evento prevé reunir a unos 350 profesionales del turismo procedentes, entre otros países, de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Suiza, Eslovaquia o Hungría.

El objetivo es crear un espacio de conexión estratégica entre empresas internacionales, operadores y prescriptores.

La ATTA es una organización de referencia mundial en el ámbito del turismo de aventura y naturaleza, con una comunidad de más de 30.000 profesionales de todo el mundo.