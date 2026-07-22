Vandalizan el mural de TVBoy de Barcelona dedicado a Ferran Torres

Mural de Ferran Torres del artista urbano Tvboy antes de que se vandalizara - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mural del artista urbano TVBoy dedicado al futbolista Ferran Torres en la plaza Joanic de Barcelona ha sido vandalizado.

Han tapado el dibujo con pintura blanca y encima han escrito en negro 'Puta Espanya' para, después, dejar solo la palabra 'Espanya'.

Posteriormente han escrito encima con pintura amarilla 'Volem seleccions catalanes' ('Queremos selecciones catalanas').

TVBoy ha reaccionado a los comentarios que ha recibido en las redes sociales en contra del mural: "Seguiré pintando. No me dais miedo".

También ha colgado un vídeo en Instagram en el que se ve el momento en el que una persona vandaliza el mural escribiendo 'Puta Espanya' sobre la pintura blanca que ya tapaba el dibujo.