Los vecinos del edificio desalojado de Santa Coloma (Barcelona) volverán a sus casas este lunes

Archivo - La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Mireia González, durante una entrevista para Europa Press - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del edificio desalojado este sábado por las lluvias, situado en la calle Bruc de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), podrán volver a sus casas este lunes después de que los servicios municipales hayan descartado problemas estructurales de estabilidad.

Así lo ha anunciado la alcaldesa del municipio, Mireia González, en declaraciones a los medios, donde ha asegurado que tras realizar las intervenciones técnicas oportunas se ha podido desprecintar el bloque y "los vecinos y vecinas podrán estar tranquilos y tranquilas".

Ha recordado que en el desalojo hubieron 45 personas afectadas, 34 de las cuales percibieron la cobertura social que el consistorio les ofreció, mientras que el resto encontraron soluciones habitacionales por cuenta propia.

Pese a que este lunes podrán volver a sus casas, González ha señalado que desde el Ayuntamiento se mantendrá la cobertura durante esta noche al desconocerse la hora en la que se podrá hacer efectivo su regreso.

Los bomberos recibieron sobre las 20.30 horas del sábado un aviso de inundaciones en el edificio, con 14 viviendas y locales en total, y detectaron grietas y filtraciones de agua en uno de los áticos (desocupado), y que el agua había llegado hasta los rellanos inferiores del edificio.