Vega (CUP) pide recuperar 25.000 pisos turísticos en Catalunya para destinarlos a "vivienda pública"

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha defendido recuperar los 25.000 pisos de uso turístico que asegura que hay en Catalunya para destinarlos a "vivienda pública", y también ha apostado por regular los alquileres de temporada y habitaciones.

"Nosotros proponemos que, igual que Catalunya ha sido pionera en otras regulaciones, ahora lo sea también con la reducción de la vivienda como un negocio", ha sostenido este jueves en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament.

Vega ha sostenido que el pueblo catalán "lo que se merece no es una caridad puntual, no se merece un pequeño trocito para salvar un poco la situación, sino que lo que se merece son los derechos que siempre se ha ganado", y ha asegurado que la izquierda se define por defender a las grandes mayorías.

La diputada anticapitalista ha pedido no ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "para poder regular el turismo", y también ha reclamado que no se amplíe la Ronda Nord y que Catalunya no acoja eventos como la Copa América de Vela.

También ha defendido la "ruptura democrática" como resolución del conflicto político y una democracia radical, y ha asegurado que el objetivo del independentismo debe ser la plena libertad de los catalanes.