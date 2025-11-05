Las ventas en grandes superficies de Catalunya aumentan un 2% en septiembre

Archivo - Varias personas realizan compras en el centro comercial La Maquinista de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de ventas en grandes superficies de Catalunya aumentó un 2% en septiembre en relación con el mismo mes de 2024, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicados este miércoles.

Por grupos, las ventas de alimentación crecieron un 3% y las del resto de productos también han subido, pero con menos intensidad, concretamente un 0,8%, informa el Idescat en un comunicado.

Por su parte, el Índice a precios constantes --eliminando el efecto de los precios-- registra una disminución interanual del 0,9% en septiembre: las ventas de alimentación se incrementaron en un 0,3%, mientras que las del resto de productos disminuyeron un 2,2%.

En el acumulado de enero a septiembre, la variación del Índice a precios corrientes ha sido negativa (-0,2%) respecto al mismo periodo del año anterior, fruto de la "evolución dispar" de las ventas a lo largo del año, con incrementos en enero, mayo, junio y septiembre y decrecimientos en el resto de meses.

En este caso, hay una evolución distinta por grupos, con un aumento de las ventas de alimentación (0,9%) y una disminución de las del resto (-1,4%).