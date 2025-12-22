Las ventas de lotería suben un 1,09% en Catalunya y se sitúan en 52,7 euros por habitante

Los bombos de la lotería nacional en el Teatro Real de Madrid, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de lotería por el Sorteo Extraordinario de Navidad han subido en un 1,09% en Catalunya este año y se sitúan en 52,7 euros de gasto por habitante.

Los catalanes han gastado 428.122.500 euros este año, según los datos provisionales de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) facilitados este lunes.

En Barcelona, las ventas han subido un 0,84% --con 296.723.140 euros y 49,79 euros por habitante--, y en Girona ha aumentado un 1,19% --con 37.361.840 euros y 44,99 euros por habitante--.

En Lleida, las ventas han aumentado un 1,17% --con 49.017.820 euros y 106,97 euros por habitante--, mientras que en Tarragona han subido un 2,62% --con 45.019.700 euros y 51,42 euros por habitante--.

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha facturado un total de 3.554.452.080 euros en todo el Estado, un 1,4% más.