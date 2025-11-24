Archivo - Veolia obtiene 76 millones para ejecutar 17 proyectos en los Perte de Digitalización del Agua - FREDERIC CAMALLONGA - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Veolia España obtendrá 76 millones de euros en ayudas para los 17 proyectos que ejecutará en el marco de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Agua, con un valor de 109 millones contando con la cofinanciación de las administraciones locales.

La multinacional francesa ha obtenido en Catalunya "la mayor financiación", con 19 millones de euros para 4 proyectos, cuyo importe total supera los 30 millones de euros con cofinanciación de las administraciones locales, y que se llevarán a cabo en 46 municipios, informa el grupo en un comunicado este lunes.

Estas actuaciones beneficiarán a casi 4 millones de habitantes y permitirán la generación de 250 empleos.

Los Perte, cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de los fondos europeos Next Generation, tienen como objetivo impulsar grandes iniciativas que contribuyan a la transformación de la economía española.

En concreto, los proyectos dedicados a la digitalización del ciclo del agua cuentan con 1.940 millones de euros de inversión pública directa y se desarrollan en cuatro líneas: mejora de la gobernanza del agua, digitalización de organismos de cuenca, ayudas a usuarios urbanos, agrícolas e industriales, y formación e innovación en competencias digitales.