Veolia unifica su organización e integrará a Agbar en su marca en seis meses

La multinacional francesa Veolia unificará su organización e integrará en una sola marca a más de 100 empresas locales, entre ellas Agbar, en los próximos seis meses, en el marco de un plan estratégico que pretende llegar a 2030 con un aumento de ingresos del 40% respecto a 2023.

"Veolia tiene ganas de España y este edificio de Barcelona ejemplifica la unificación de empresas", ha asegurado este miércoles el director País de Veolia en España, Daniel Tugues, que asumió el cargo el pasado mes de mayo, en referencia a la sede que la compañía tiene en el paseo de la Zona Franca de Barcelona.

En un encuentro con medios de comunicación, Tugues ha mencionado los cuatro retos que Veolia afronta en España, donde cuenta con un equipo de 18.000 personas: el cambio climático y la consiguiente escasez de agua; la protección de la salud, la descarbonización y la circularidad.

La nueva organización, ha dicho, supone "una dinámica colectiva" que permite integran el 'know how' de la compañía y multiplicar el impacto, en sus palabras.

Ha dicho que, durante la sequía de 2024, un tercio del agua que salía del grifo en el área metropolitana de Barcelona era reciclada, es decir, de segundo uso; de ahí que unos de los proyectos más inmediatos de Veolia es el impulso de infraestructuras en esta conurbación "necesarias para olvidar si llueve o no".

En este sentido, tanto el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como el Govern "han hecho suyo el proyecto" y, a finales de 2025 o en los primeros meses de 2026, ya podrán inaugurarse parte de las obras de estas instalaciones, que Veolia quiere superar.

Tugues ha afirmado que Veolia "es el primer operador de agua en España", donde abastece de agua potable a 13 millones de personas, y entre 2019 y 2024 ha realizado inversiones por un valor de 800 millones en sus tres líneas de negocio: agua, residuos y energía.

INVERSIÓN DE 300 MILLONES ANUALES

La previsión es mantener un ritmo de inversión de 300 millones anuales en los próximos años y llegar a 2030 con un crecimiento de ingresos del 40% como empresa respecto a 2023.

A lo largo de 2025, el grupo ha invertido en 6 adquisiciones "estratégicas" en eficiencia energética y soluciones bajas en carbono.