Vergés prevé un "otoño tenso" por el Covid-19 y apuesta por reforzar la atención primaria

Sobre una huelga de sanitarios: "No me lo puedo imaginar"

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha augurado un "otoño tenso" por la pandemia del coronavirus y ha apostado por reforzar los equipos que trabajan en la atención primaria para abordarlo.

"Por eso hemos presentado el plan de fortalecimiento de la primara, por todo lo que se nos viene del Covid-19 pero, sobre todo, para no dejar de hacer lo que la ciudadanía necesita más allá del coronavirus", ha explicado en una entrevista en 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press.

Preguntada por la huelga en la atención primaria planteada por Metges de Catalunya --que ve insuficiente este plan--, ha dicho: "No me lo puedo imaginar porque estamos en pandemia y la ciudadanía necesita médicos y enfermeras de primaria".

Ha afirmado que la mayoría de los CAP que cerraron durante la pandemia ya han reabierto y que los que no lo han hecho lo terminarán haciendo: "Pero aunque la puerta de un consultorio no esté abierta, el servicio desde el sistema de salud hacia la ciudadanía debe estarlo".

RECORTES

Ha considerado que la gestión de la crisis del coronavirus hubiera sido "muy diferente" sin los recortes de 2010, lo que según ella también ha afectado a la planificación de cara al futuro.

Preguntada por si una Catalunya independiente hubiera gestionado mejor la emergencia sanitaria, ha respondido: "Yo nunca me he expresado en estos términos y me parece que no responden a lo que la ciudadanía pide de nosotros en estos momentos".

CONFINAMIENTOS

También ha explicado que "en ningún momento" se planteó un confinamiento total en julio, cuando las cifras de la pandemia empeoraron en Catalunya; sí se plantearon, en cambio, hasta qué punto las medidas servirían para reducir contagios y si la ciudadanía entendería que había que reducir la actividad, ha detallado.

"Una de las cosas chocantes de esta epidemia es ver la velocidad que pueden tomar las cosas en un determinado momento", y ha asegurado que ahora las medidas están funcionando, que bajan los contagios y que la ciudadanía está respondiendo.

Aun así, ha dicho que "no hay que tener miedo de estar confinado, sino ver las ventajas de tener la epidemia controlada", aunque la Generalitat trabaja para no tener que volver a un escenario de confinamiento como el de marzo, ha explicado.

RELACIÓN CON TORRA

Sobre su relación si su relación con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es fluida, ha dicho: "Fluida debe serlo, seguro, pues él es el presidente de la Generalitat. Cada uno tiene su responsabilidad".

"Yo me siento apoyada en mi trabajo de Salud, también por la ciudadanía. Y, por mi parte, he intentado apoyar mucho a los profesionales", ha añadido.