El 'VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025' reúne a más de 120 asistentes

El 'VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025', impulsado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) - ICAB

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025', impulsado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM), ha reunido a más de 120 asistentes este miércoles en la sede del ICAB en Barcelona, ha informado el Colegio en un comunicado.

Bajo el título 'Compliance ante el reto tecnológico', el evento ha congregado a juristas y expertos en protección de datos, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad que han analizado cómo las nuevas tecnologías están transformando el papel del Compliance Officer y cómo se ha abordado la función de cumplimiento normativo en las organizaciones.

En la inauguración, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha resaltado el compromiso de la Junta de Gobierno con el Compliance y ha recordado que en 2017 el Colegio creó la Comisión de Compliance y que en 2021 la Junta aprobó el sistema de Compliance del ICAB para la gestión del riesgo de Compliance Penal.

Además, ha anunciado que el el VI Congreso de Compliance forma parte del proyecto '12 Congresos, 12 Causas', que visibiliza el compromiso del ICAB con una causa social cada mes, y ha anunciado que la Asociación Aspanin es la tercera causa de este proyecto, con el que la Junta de Gobierno quiere poner de relieve la función social de la abogacía.

El presidente de ASCOM, José Zamarriego, ha explicado que la asociación que preside se basa en 4 pilares: formar, crecer, comunicar e influir, y que están representados en el convenio que mantiene con el ICAB: "Estos cuatro pilares son necesarios para que los Compliance Officers puedan avanzar, desarrollar y aplicar el Compliance en las empresas y organizaciones".