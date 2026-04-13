Vic (Barcelona) acogerá la 4 edición de GiraFeina Osona el próximo 7 de mayo

Presentación de GiraFeina osona - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la GiraFeina Osona, la feria de empleo que promueve la inserción laboral de los jóvenes y profesionales de la comarca, se celebrará el 7 de mayo en el edificio El Sucre de Vic (Barcelona) bajo el impulso de la Cámara de Barcelona en Osona, el Ayuntamiento de Vic y el Consell Comarcal d'Osona.

Bajo el lema 'Un día para encontrar trabajo', la feria se presenta como "una oportunidad única para todas aquellas personas del territorio que están en búsqueda de empleo, permitiéndoles presentar sus candidaturas directamente a las empresas participantes", informa Cámara de Barcelona en un comunicado este lunes.

Para superar los resultados de la edición anterior, donde se registraron más de 1.000 participantes y se registraron más de 5.000 candidaturas de trabajo para cubrir las más de 700 ofertas de trabajo que se ofrecieron, se ha habilitado una plataforma online para gestionar las inscripciones osona.girafeina.cat.

Esta herramienta permite a los participantes subir su currículum y consultar las ofertas disponibles el mismo día de la feria, optimizando así el proceso de búsqueda de empleo.

PRESENTACIÓN

La presentación de feria tuvo lugar este lunes a cargo del presidente de la Cámara de Barcelona en Osona, Josep Pujadas; la concejal de Fomento de la Actividad Económica y Empleo del Ayuntamiento de Vic, Elisenda Carrera, y la consejera de Joventut, Dones i Igualtat del Consell Comarcal d'Osona, Bet Contreras.

La GiraFeina Osona, que en cuarta edición contará con nueve espacios diferenciados para que los participantes puedan aprovechar al máximo la jornada, es una iniciativa organizada en el marco del programa Feria Talento Joven, impulsado por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el Fondo Social Europeo FSE+.