VidaCaixa gana 1.004 millones hasta septiembre, un 6,1% más

Devuelve 4.200 millones de euros en prestaciones

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

VidaCaixa cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 1.003,8 millones de euros, un 6,1% más que en el mismo periodo de 2024, informa en un comunicado este martes.

La compañía ha explicado que el resultado se debe al crecimiento sostenido en el volumen de recursos gestionados, impulsado por la rentabilidad de las inversiones y, especialmente, por el fortalecimiento del ahorro periódico.

Los recursos gestionados crecieron un 4% interanual, hasta 135.102 millones, entre los que está 79.091 millones en provisiones matemáticas de seguros de ahorro y vida (+3%) y 47.415 millones en planes de pensiones (+4%).

Por su parte, los recursos que se han gestionado a través de BPI VeP crecieron un 9%, hasta 8.597 millones.

La compañía cerró el periodo con más de 7 millones de clientes, tras haber sumado más de 300.000 en el último año, un incremento del 4,5%.

PRESTACIONES

VidaCaixa ha explicado que a cierre de septiembre había abonado prestaciones a 768.000 personas por valor de 4.242,7 millones de euros en prestaciones, un 3% más que el año pasado y el 80% eran mayores de 65 años.

Por su parte, 1,01 millones de personas realizaron aportaciones regulares, un 3,4% más, y el importe medio de las aportaciones fue de 156 euros al mes, un 5,4% más.

El volumen total de primas y aportaciones alcanzó los 9.510,6 millones de euros, un 3% menos, aunque la empresa ha destacado el crecimiento en los productos en los que se focaliza: rentas vitalicias (+14%), seguros de ahorro 'unit linked' (+28%) y seguros de vida riesgo (+13,7%).

De este total, las primas de seguros de ahorro y aportaciones a planes de pensiones ascendieron a 8.197,2 millones de euros, mientras que en el ámbito de los seguros de vida riesgo el volumen se situaron en 1.313,4 millones de euros.

MAYORES Y JUBILACIÓN

VidaCaixa gestionaba a cierre de septiembre 47.704 millones de euros en recursos gestionados de rentas vitalicias, y en lo que va de año ha comercializado 3.559 millones de euros en primas.

Por otro lado, las primas asociadas a los seguros 'unit linked' se situaron en 1.795 millones, y los recursos gestionados, en 15.041 millones, mientras que en la solución MyBox Jubilación, las primas crecieron un 26%, hasta 700 millones y ganó 63.143 clientes.

Los recursos gestionados de los planes de pensiones de VidaCaixa se situaron en 47.415 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, un 4% más, de los que 33.100 millones eran de planes individuales y 14.315 millones, de planes colectivos.