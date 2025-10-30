Vidal (Comuns) considera que el interrogatorio de Sánchez en el Senado es para "deleite" del PP

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta plurinacional de Sumar, Aina Vidal, ha afirmado que el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este jueves en el Senado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' es para "el deleite y la gracia" del PP y ha lamentado que la Cámara Alta sea, a su juicio, un rodillo de la derecha.

"Es una desgracia en lo que se ha convertido el Senado. Es decir, se ha convertido en una especie de rodillo de la derecha, en la que simplemente se dedican a ralentizar las políticas que llegan del Congreso, intentar impedir la aprobación de las mismas y en hacer el espectáculo político", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha señalado que espera que Sánchez explique toda la información que tenga al respecto y que también ponga "contra las cuerdas" al PP, el partido, según ella, más corrupto de España junto a Unió Democràtica de Catalunya.

Preguntada por la ruptura de Junts con el PSOE, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" que los de Carles Puigdemont volverán a negociar con el Ejecutivo y ve la decisión como ridícula y no creíble, textualmente.

Sobre la imposibilidad de aprobar los presupuestos generales del estado (PGE) sin el apoyo de Junts, ha afirmado que "eso ya lo veremos" y se ha reafirmado en la responsabilidad del Gobierno de ejercer su competencia de presentarlos.