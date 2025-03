Vidal (Comuns) dice que "fue un error" usar información de la 'Operación Catalunya' contra Trias

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha dicho este jueves que "fue un error" utilizar informaciones de la 'Operación Catalunya' durante la campaña de las elecciones municipales de 2015 contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

"No hay ningún problema en reconocer en este caso que esta información no era veraz, que, por tanto, su utilización no fue correcta", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, en la que ha dicho que esa no fue una campaña orquestada solo contra el independentismo, sino también contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros miembros de los Comuns y de Podemos.

"Dicho esto, Xavier Trias sí trabajaba para laminar los derechos de la ciudad de Barcelona, para laminar los derechos de los vecinos de la ciudad de Barcelona, para apostar por un modelo turístico absolutamente devastador, para seguir especulando en esta ciudad, y todo esto era absolutamente correcto", ha valorado.

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Sobre la proposición de ley de delegación de competencias en materia migratoria a la Generalitat, ha dicho que es muy probable que presenten enmiendas en el preámbulo de la norma, porque es en este punto donde cree que "se desprende un cierto aroma" que no les gusta.

"Es evidente que Junts sí le pone una pátina racista y que hay una voluntad detrás. Está clarísimo. Nosotros presentaremos enmiendas a esta norma para eliminar estos elementos que se puedan interpretar como contrarios a ciudadanos y a vecinos, porque es absolutamente injustificado el ataque que se les promueve", ha añadido.