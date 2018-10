VÍDEO: Torra abre el curso escolar con una defensa de la escuela catalana y los docentes

Publicado 12/09/2018 13:19:00 CET

Aragonès dice que será un curso "mucho mejor" que el anterior

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha abierto este miércoles el curso escolar en Catalunya con una defensa de la escuela catalana y de los docentes: "La escuela catalana es un modelo de éxito e inclusión. Es el modelo que nos ha hecho como somos".

En una visita a la escuela Francesc Macià de Barcelona acompañado del vicepresidente Pere Aragonès y el conseller Josep Bargalló, ha destacado la importancia de los maestros, y ha transmitido a la comunidad educativa su apoyo para que aplique de forma independiente, libre y con su profesionalidad sus proyectos educativos: "Dejemos trabajar a los maestros de este país".

Ha afirmado que quiere para Catalunya un proyecto de futuro cimentado en la libertad, la cultura y el talento, considerando las escuelas "el pilar sobre el que edificar el edificio republicano" que se quiere construir.

OBRAS Y 155

Torra ha agradecido el esfuerzo de las consellerias de la Generalitat, los ayuntamientos y las empresas privadas para "minimizar" los efectos del artículo 155 que paralizó expedientes de obras en las aulas, y que ha permitido comenzar clases con práctica normalidad en las escuelas.

El conseller ha reprochado que el 155 en educación "no fue utilizado para prohibir cosas, sino para no dejar hacer", y ha vuelto a lamentar que el Ministerio no firmara las licitaciones de obras para las escuelas.

Bargalló ha asegurado que Catalunya tiene "una gran escuela" y un profesorado altamente cualificado, aunque ha admitido que no dispone de los recursos suficientes.

ESCUELA, "PIEZA FUNDAMENTAL"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que este curso será "mucho mejor" que el anterior, en el que ha reprochado que se utilizó políticamente a la escuela y se cuestionó el trabajo de los docentes, y ha resaltado el apoyo del Govern a la comunidad educativa.

Aragonès ha destacado a la escuela catalana como una "pieza fundamental" para la igualdad de oportunidades y para la cohesión social.

Preguntado por la educación en los próximos Presupuestos de la Generalitat, ha remarcado que el Govern la tendrá como una de sus prioridades y habrá una "clara apuesta" por ella.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: http://www.europapress.tv/politica/406610/1/torra-defiende-escuela-catalana-docentes.html

TELÉFONO DE CONTACTO: 91 345 44 06