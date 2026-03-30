Vila dice que el Govern "trabajará" para defender el modelo lingüístico, tras la decisión del TSJC

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, afirma que el Govern está comprometido con la defensa del modelo lingüístico educativo actual y "trabajará para defenderlo", tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

En un mensaje en 'X' este lunes, recogido por Europa Press, el conseller recuerda que ya se interpuso un recurso de casación en esta misma dirección.

Además, señala que los servicios jurídicos de la Generalitat "están estudiando la sentencia para dar respuesta" a ella.