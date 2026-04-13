Vila presenta una guía técnica para promover el uso del catalán en municipios del Camp de Tarragona

El conseller Vila con los alcaldes y concejales que han asistido al acto. - GENERALITAT

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha presentado este lunes en Constantí (Tarragona) una guía técnica y un catálogo de 40 propuestas lingüísticas para que los ayuntamientos del Camp de Tarragona integren la perspectiva lingüística en todas las áreas de la actividad del municipio, informa el Govern en un comunicado.

La directora del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Tarragona, Laura Giné, y la directora del CNL de Reus, Anna Saperas, han presentado la guía para la elaboración de planes locales de impulso al catalán, con herramientas que van desde la atención ciudadana hasta la cultura, el deporte, la inclusión de personas recién llegadas y la contratación pública.

Además, la guía incorpora una plantilla de plan local para facilitar su redacción, modelos de criterios de uso lingüístico para fomentar el catalán en la actividad interna de los ayuntamientos, modelos de cláusulas lingüísticas para contratos y subvenciones, y un resumen del marco normativo vigente en materia de política lingüística.

El Departamento ha puesto también a disposición de los ayuntamientos un listado de 40 medidas que abarcan desde la formación del personal hasta la promoción del catalán en el tejido económico, el deporte y las actividades dirigidas a adolescentes y jóvenes.

Vila ha subrayado el papel de la administración local en la "revitalización" del uso social del catalán y ha hecho un llamamiento a los alcaldes y concejales para que asuman un papel activo en la defensa de la lengua.