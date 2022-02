Vilagrà descarta dar marcha atrás con el avance del inicio del curso escolar

Asegura que "en breve se desvelará" la fecha de la mesa de diálogo y que habrá otra bilateral en verano

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha descartado este lunes dar marcha atrás con la decisión de avanzar el inicio del curso escolar en Catalunya, aunque ha asegurado que el Govern escuchará a la comunidad educativa para "estructurar la medida" e intentar evitar la huelga convocada por los sindicatos para marzo.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha sostenido que el Consell Escolar de este lunes por la tarde servirá para "acercar posiciones" y que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, expondrá cuál es el margen para incorporar las reivindicaciones de la comunidad educativa.

Vilagrà ha defendido que la medida se ha tomado para fomentar la equidad y "poner a los alumnos en el centro", y ha asegurado que muchos padres le han trasladado que debía avanzarse el inicio del curso.

Tras la celebración de la comisión bilateral este viernes, Vilagrà ha destacado el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para gestionar desde la Generalitat el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo, entre otros, de hacerlo compatible con la Renta Mínima Garantizada (RMB) en Catalunya.

Ahora --ha detallado-- se abrirá una ponencia técnica tras acordar el traspaso, como ocurrió también en el País Vasco: "Es lo más relevante. A menudo nos pasa que nos pasan competencias que no están bien dotadas".

Además, ha avanzado que a mediados de julio está prevista la celebración de otra comisión bilateral con el Gobierno central en la que prevén abordar el traspaso de Rodalies, con los "recursos correspondientes", y temas de dimensión local.

CONFERENCIA Y MESA

Vilagrà ha afirmado que, de momento, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se mantiene en su decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes: "Nosotros no vamos a reuniones que no sean decisivas".

"Quieren que estemos, obviamente, ocupando la mesa y la silla de Catalunya. Pero lo que decimos es que la agenda de Catalunya es bilateral", y ha asegurado que en la Conferencia de Presidentes sólo se trasladará información explicativa sobre fondos europeos y se abordarán cuestiones sobre Protección Civil, en lo que Catalunya tiene competencias propias.

Sobre la mesa de diálogo, ha dicho que "en breve se desvelará" cuándo se producirá la reunión y ha pedido centrarse en sus contenidos y resultados.

Preguntada por las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en las que afirmó que la confianza entre los socios de Govern era mínima, Vilagrà ha asegurado que ERC y Junts trabajan "muy bien" en el Govern y que no tienen más discrepancias que las que pueda haber en un gobierno monocolor, en sus palabras.

"El trabajo es el correcto y me siento cómoda trabajando con Junts dentro del Govern", y ha puntualizado que fuera del Ejecutivo catalán ella no tiene responsabilidades y que, por lo tanto, no puede responder sobre el estado de las relaciones entre los socios.

JJ.OO. DE INVIERNO

Sobre los JJ.OO. de Invierno en el Pirineo, la consellera ha defendido colaborar con otros países para evitar construir "infraestructuras faraónicas" que luego no tienen continuidad, y ha apostado por que la candidatura suponga un cambio de paradigma en los juegos de invierno.

Sobre el papel de Aragón, ha dicho que tiene mejores pistas para acoger pruebas como el esquí de fondo, aunque la Generalitat "no ha podido hablar" con el Gobierno de esta comunidad.

Ha asegurado que el Comité Olímpico Internacional (COI) se ha abierto a sumar disciplinas de montaña a los Juegos Olímpicos y que, por su parte, la Generalitat tiene pendiente reunirse con entes locales para conocer su opinión y aún no ha cerrado la pregunta de la consulta, prevista para primavera.