Vitralls Bonet, TAKK y la Fundació La Vinya, ganadores de los Reconeixements Cambra 2025.

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades Vitralls Bonet, TAKK y la Fundació La Vinya han sido reconocidas con los Reconeixements Cambra en el Dia de la Cambra, organizado por la Cámara de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, que ha reunido a empresarios de la ciudad y a representantes públicos para compartir conocimientos y fomentar conexiones.

Conducido por la periodista Laura Sangrà, el acto ha congregado a más de 120 personas y ha puesto el foco en las 'startups' de la ciudad en una mesa redonda a cargo de la asociación Youz Talent, que ha mostrado las nuevas voces en innovación local.

El responsable de las Cámaras territoriales y miembro del Comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona, Joan Nogués, ha puesto en valor que los emprendedores de la ciudad "recuerdan que Catalunya lleva el espíritu emprendedor en su ADN y representan la ambición y búsqueda de la excelencia, integrando la innovación desde el minuto uno".