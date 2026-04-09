Vox exige al Parlament acatar la sentencia del TSJC e izar la bandera de España permanentemente

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido este jueves al Parlament el "cumplimiento inmediato" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Cámara a izar la bandera de España de forma permanente en el mástil que está sobre el edificio y no sólo los días de pleno, como también ocurre con la 'senyera'.

En un comunicado, Vox ha considerado "inadmisible" el recurso de reposición presentado por el Parlament, que expone que desde 1981 existe la costumbre de izar las banderas de Catalunya y de España sólo los días en que hay pleno para advertir a la ciudadanía de que se está celebrando dicho encuentro, por lo que niega que haya discriminación alguna.

Vox ve una grave vulneración del principio de neutralidad institucional y el presidente del grupo parlamentario y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha acusado al Parlament y el Govern de Salvador Illa de estar "en rebeldía como lo estaba el de Puigdemont, Torra y Aragonès".