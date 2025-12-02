Vox pide potenciar el sector de la caza ante la PPA: "Tiene que poder actuar con libertad"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado que la solución contra la peste porcina africana (PPA) es potenciar las actividades relacionadas con el sector de la caza: "Tiene que poder actuar con libertad, con independencia, con la naturalidad con la que lo ha hecho siempre".

Así se ha expresado este martes en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha pedido también "no criminalizar al cazador como están haciendo siempre los progresistas" y la presencia de Guardia Civil y Seprona en Catalunya.

"La peste porcina es consecuencia directísima de unas políticas irresponsables y sectarias tanto del bipartidismo como de los separatistas", y ha exigido textualmente abandonar el fanatismo ecologista y respetar la caza.

Preguntado por la petición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de comparecer en sesión plenaria por esta cuestión y si cree que debería hacerlo esta misma semana, el portavoz ha apuntado que "cuanto antes mejor".

Y ha criticado que Illa esté "en México perdiendo el tiempo" y que el Parlament aborde esta semana un pleno monográfico sobre los presupuestos de carbono, que Vox ve una falta de respeto.