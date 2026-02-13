Vueling y Fundación SEPLA-Ayuda se unen para impulsar la investigación contra el cáncer infantil

Vueling y la Fundación SEPLA-Ayuda entregan el cheque al Hospital SJD - VUELING

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling y la Fundación SEPLA-Ayuda se han aliado por el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se celebra este domingo, en una campaña solidaria en beneficio del Hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona para promover la investigación de esta enfermedad.

La iniciativa busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación, así como recaudar fondos para el laboratorio SJD-Pediatric Cancer Center Barcelona, combinando acciones de donación y concienciación con experiencias pensadas para los niños y sus familias, explica la aerolínea en un comunicado.

En el marco de la jornada, Vueling y la Fundación SEPLA-Ayuda han hecho entrega de un cheque de 15.000 euros para impulsar los proyectos de investigación sobre cáncer infantil que realiza el SJD.

También han puesto en marcha una iniciativa para contribuir de manera directa, vía Bizum, en los proyectos del SJD, que se publicitará en 10 aviones de la compañía con mensajes especiales en los reposacabezas.

Finalmente, Vueling ha instalado su simulador de vuelo en el SJD, ofreciendo a los niños del centro la posibilidad de vivir la experiencia de pilotar un avión y viajar a algunos de los destinos de la aerolínea sin salir del hospital.