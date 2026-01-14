Vueling invertirá 5.000 millones hasta 2030 para alcanzar 60 millones de pasajeros en 2035

VUELING - VUELING

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, ha explicado que la aerolínea prevé invertir 5.000 millones de euros hasta 2030 con el fin de alcanzar los 60 millones de pasajeros anuales en 2035, frente a los 40 millones actuales.

Lo ha dicho este miércoles en un acto en el que ha añadido que esta inversión contempla la compra de la nueva flota y proyectos de innovación, transición y experiencia del cliente.

Martinoli ha recordado que, en agosto, el grupo IAG anunció que Vueling recibirá 50 nuevos aviones Boeing para modernizar la flota, y ha explicado que "al menos la mitad de esta inversión" se hará en Barcelona.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)