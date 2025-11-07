Vueling selecciona 5 destinos para viajar este invierno

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling ha presentado su programación de destinos para la temporada de invierno, que incluye vuelos a Tromso, Ljubljana, Londres, París y varias ciudades de Marruecos: Esauira, Agadir, Tánger y Marrakech.

La compañía, con base principal en el Aeropuerto de Barcelona, sigue combinando destinos europeos tradicionales con propuestas menos conocidas, ofreciendo opciones para distintos tipos de viaje durante los meses más fríos del año, informa Vueling.

EUROPA DE ARRIBA ABAJO

Tromso, al norte de Europa y por encima del círculo polar, es una puerta al Ártico, un punto de observación de las auroras boreales y un centro para el turismo de naturaleza y actividades invernales, rodeada de fiordos y montañas. La compañía ofrece vuelos directos desde Barcelona con 2 frecuencias semanales los miércoles y los sábados.

Ljubljana, la capital eslovena, es una alternativa con mercados navideños, que combina un casco histórico con la oferta cultural de museos y arquitectura de influencia centroeuropea. Se puede volar desde Barcelona y llegar en poco más de dos horas a partir del 16 de noviembre. Vueling ofrece 2 frecuencias semanales, los jueves y los domingos, con una tercera los martes en el periodo navideño.

Londres mantiene una actividad cultural intensa todo el año, que abarca museos, teatro y musicales del West End, además de gastronomía y compras, y conviven la tradición y la modernidad. Vueling propone vuelos directos a Londres desde Barcelona, Málaga, Bilbao, A Coruña, Asturias, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Alicante.

París, entre las más demandadas, es un referente en arte, moda y patrimonio por sus monumentos, cafés, exposiciones y espectáculos. Se puede viajar a la capital francesa desde Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Asturias, Palma, Lanzarote, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur, Gran Canaria y Valencia.

MARRUECOS

En el extremo opuesto, Marruecos representa la opción más cálida, con vuelos a Esauira, Agadir, Tánger y Marrakech, donde destacan las temperaturas suaves, la gastronomía local y los paisajes.

Esauira es conocida por su medina amurallada (Patrimonio de la Humanidad), su puerto pesquero histórico junto al Atlántico, su tradición artesanal, sus playas y su vínculo con la música gnawa. Se puede volar directamente desde Sevilla y Barcelona con 2 frecuencias semanales en ambos casos.

Agadir, reconstruida tras el terremoto de 1960, también destaca por su frente marítimo y su clima templado todo el año: es uno de los principales destinos costeros de Marruecos. Hay vuelo directo desde Barcelona.

Tánger destaca por su posición entre África y Europa y por su mezcla de influencias árabes, andalusíes y coloniales, su medina, el puerto histórico y su renovado frente marítimo reflejan la transformación urbana y cultural en los últimos años: se puede volar directamente desde Barcelona con hasta 7 frecuencias semanales.

Marrakech combina el patrimonio histórico (con su medina, los zocos, los palacios y los jardines históricos) con el dinamismo contemporáneo, por sus museos, galerías, espacios culturales y hoteles de diseño. Se puede volar directamente desde Bilbao con dos frecuencias semanales, o desde Barcelona con 7 frecuencias semanales.