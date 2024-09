Willow Smith protagoniza la nueva campaña del Cupra Tavascan

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha presentado la campaña para su modelo Tavascan, que se titula 'One of them, one of us' y está protagonizada por la artista estadounidense Willow Smith, ha informado en un comunicado este miércoles.

Smith protagoniza el anuncio y pone voz a la banda sonora, que versiona el clásico original de la banda Tears for Fears titulado 'Everybody Wants to Rule the World'.

Según la marca, el anuncio está grabado en "espacios únicos llenos de naturaleza surrealista donde habitan los rebeldes que, como el Cupra Tavascan, se atreven a ser diferentes".

La campaña se completa con una imagen del coche colgando en vertical de una grúa, lo "que simboliza la ambición de la marca para romper con lo establecido y explorar nuevas perspectivas".

HUIR DE "LO CONVENCIONAL"

El chief brand officer de Cupra, Ignasi Prieto, ha valorado que la campaña apela "a quienes se atreven a reinterpretar el futuro huyendo de lo convencional".

"Contar con Willow Smith, una artista multidisciplinar que simboliza el espíritu de lo no convencional con su autenticidad", ha añadido.