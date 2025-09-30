La Xarxa Veïnal del Raval de Barcelona recurrirá al TS la sentencia que avala ampliar el MACBA

Los vecinos del barrio del Raval de Barcelona recurrián al TS la sentencia que avala la ampliación del Macba. - EUROPA PRESS

El TSJC rechaza un recurso de la entidad contra la modificación del PGM

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa Veïnal del Raval de Barcelona recurrirá la sentencia que emitió el 31 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalando la ampliación del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) a través de un recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS) para "agotar todas las vías legales" y frenar el proyecto.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes el portavoz de la entidad, Ángel Cordero; junto al miembro de la Plataforma no a l'Ampliació del MACBA, Cèsar Algora; y el vecino y miembro del Lokal, Iñaki Garcia, en la que han explicado que han tomado la decisión después que el TSJC rechace el recurso contra la Modificación del Plan General Metropolitano (PGM).

La sentencia condena a la entidad a pagar 3.000 euros en costas judiciales, un hecho que no ha parado a los vecinos: "Sabemos que nos arriesgamos porque no tenemos cuotas de asociados, solo aportaciones voluntarias, por ello abrimos una campaña de recaudación de fondos para afrontar las costas y el recurso de casación".

Por su parte, Algora ha avisado de la "desprotección del patrimonio histórico de la ciudad" que representa la ampliación del museo porque no aprovecha la Capella dels Àngels y construye un edificio de 3 plantas en la plaza dels Àngels.

Por último, Garcia ha reivindicado la lucha del barrio que "se defiende de los abusos de las instituciones para privatizar espacios".

VOTO PARTICULAR

Cordero también ha señalado que una juez del caso renunció a firmar la sentencia y emitió un voto particular "de más de 40 páginas que cuestiona jurídica y urbanísticamente la modificación del PGM".

En este sentido, han apuntado que la resolución "se limita a reproducir en 14 páginas los argumentos del Ayuntamiento y la Generalitat sin entrar a valorar con rigor los defectos de fondo y forma señalados en el voto particular".

"Que estemos los 3 que representamos a un buen grupo de entidades del barrio habla de la base vecinal que tiene esta reivindicación", ha concluido Cordero.

Finalmente, los representantes vecinales han recordado que todavía existe un segundo contencioso-administrativo pendiente por el Plan Especial Integral vinculado a la ampliación del Macba.