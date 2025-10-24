Xavier Montanyà reivindica en un libro el periodismo como "resistencia contra la desmemoria"

Ofrenda floral en la tumba del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el Cementiri de Montjuïc, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Lluís Companys fue un político de ideología catalanista y republicana, líder de ERC. Fue - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Xavier Montanyà ha publicado el libro 'Contra el silenci i la impunitat' (Vilaweb), en el que reivindica el papel del periodismo como "herramienta de resistencia contra la desmemoria" 50 años después de la muerte de Franco.

El libro narra, a través de investigaciones periodísticas que cuestionan el relato oficial de la historia reciente de España, "la impunidad del franquismo y los silencios de la transición" y la necesidad de rescatar del olvido historias borradas de la memoria colectiva.

"Franco murió. La crueldad no le sobrevivió, pero sí el silencio que había tapado muchos de sus crímenes de estado y delitos contra los derechos humanos y la dignidad de las personas", asegura el escritor en una entrevista de Assumpció Maresma --responsable también de la edición y el prólogo-- y que se incluye en el libro.

Montanyà subraya que tanto la ley de Amnistía de 1977 como la Constitución "blindaron el pasado e impusieron 'democráticamente' el silencio, la desmemoria y la impunidad", y que el miedo a la dictadura se transformó en obediencia ciega a los pactos de transición.

"En Alemania hubo un proceso de desnazificación de personajes públicos. Aquí no. Fraga fue presidente democrático de Galicia. Ningún nazi reconocido y confeso ha presidido nunca un Land alemán", lamenta.

SILENCIO Y DESCONOCIMIENTO

También critica que el silencio y el desconocimiento del pasado están muy presentes, así como la falta de reivindicación histórica, y señala, entre otros, al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por, según él, no pedir "nunca" justicia para el expresidente Lluís Companys, fusilado en 1940.

"No sé qué enseñan en los colegios, pero el analfabetismo histórico es muy evidente, sobre todo entre los jóvenes. Desde hace tiempo, PP, Vox y sus medios han iniciado una campaña de blanqueamiento de Franco y de la dictadura franquista. Es gravísimo, obsceno y antihistórico", asegura el escritor.

"LA HISTORIA SE HA MANIPULADO"

Montanyà, que recoge más de 20 años de trabajo periodístico comprometido con la memoria histórica, rinde con su nuevo libro homenaje "a los olvidos y a las víctimas", con capítulos dedicados a Federico García Lorca, Albert Camus, Quico Sabaté, Oriol Solé Sugranyes, Salvador Puig Antich, Joan Català y Floreal Barberà, entre otros.

"La historia se ha manipulado mucho últimamente. Esta recopilación de artículos es para volver a informar de los hechos históricos a quienes no los conocen", concluye.