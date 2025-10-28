Yolanda Díaz anuncia que Mataró (Barcelona) será Capital de la Economía Social en 2026

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes en el Consejo de Fomento para la Economía Social, celebrado en Madrid, que Mataró (Barcelona) será la Capital de la Economía Social en 2026.

De esta forma, Mataró se convertirá en la primera ciudad catalana que ostenta este título y la primera localidad que lo acoge sin ser capital autonómica o provincial, y tomará el testigo de Murcia, a la que precedieron Valencia, Donostia, Santiago de Compostela y Teruel, informa el Ministerio en un comunicado.

Según ha argumentado Díaz, la capital del Maresme combina una rica tradición cooperativa, que comenzó en 1864 con la creación de la Cooperativa Obrera Mataronense, y además cuenta "con un ecosistema dinámico que hoy suma más de 100 entidades que innovan en sectores como la cultura, energía, servicios e inclusión social".

Asimismo, esta localidad de más 130.000 habitantes ya cuenta con su propio Plan Estratégico de Economía Social y Solidaria aprobado por consenso, una colaboración entre agentes públicos, privados y la sociedad civil con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y contribuir a mejorar la vida de las personas.

"Su mesa de apoyo a la economía social y solidaria o su papel de liderazgo en la red de municipios por la economía social de Cataluña son otras muestras del firme compromiso de la ciudad estos últimos años con este modelo económico", ha subrayado Díaz.

PIONERA EN EL COOPERATIVISMO

Catalunya cuenta con una tradición cooperativa que refleja el hecho de que cerca del 20% de las cooperativas de todo el país se encuentran en este territorio.

En toda España, más de 43.000 empresas forman parte de la economía social y más de 2,2 millones de puestos de trabajo están relacionados de forma directa o indirecta con este modelo productivo.

En este contexto, el Ministerio ha recordado que Mataró albergó la primera cooperativa de todo el país con la creación en la segunda mitad del siglo XIX de 'La Obrera Mataronense', una cooperativa que impulsaron los trabajadores de una fábrica local.

"Estoy convencida de que esta capitalidad permitirá consolidar un legado que trasciende 2026, posicionando a España como un país que no solo avanza en economía social, sino que lo hace desde el compromiso, la creatividad y la cooperación interterritorial", ha asegurado la vicepresidenta segunda.

REAL DECRETO

En el Consejo de Fomento para la Economía Social también se ha abordado el Real Decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la Economía Social y las finanzas éticas, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha apuntado que se trata de una norma "con visión de futuro, que define, por primera vez a nivel internacional, las finanzas éticas estableciendo los principios que guían su labor".