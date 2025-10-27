El Zoo de Barcelona incorporará en 2030 la instalación Bioscope sobre la evolución de las especies

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona incorporará en 2030 un nuevo edificio dedicado a redescubrir la evolución de las especies, conocido como Bioscope, que contará con 3.000 metros cuadrados interiores y 4.000 exteriores y se situará en la esquina de las calles Wellington y Pujades.

Lo ha anunciado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en rueda de prensa este lunes junto a la primera teniente de alcalde y presidenta de BSM, Laia Bonet; la directora de BSM, Marta Labata, y el director del Zoo, Sito Alarcón.

Según el alcalde, el Bioscope se trata de la "joya de la corona" de la que será la nueva zona Besòs del parque, a la que se sumarán dos nuevas zonas, una dedicada a la fauna propia del clima Mediterráneo y otra dedicada a estudiar la teoría de la evolución.

RECTA FINAL

Collboni ha destacado que los nuevos recintos, en los que se empezará a trabajar en 2026, representan la "recta final" de la transformación del parque para convertirlo, en sus palabras, en un auténtico zoo del siglo XXI.

"Esta evolución que está haciendo el Zoo para mejorar su forma de explicar y de relacionarse con los visitantes mediante el uso de nuevas tecnologías también necesita una transformación física", ha señalado el alcalde.

CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT

Por otro lado, el alcalde ha explicado que los cambios, que se añaden al paseo que atravesará el parque para conectar los barrios de la Ribera y la Vila Olímpica, se enmarcan en el proyecto de la Ciutadella del Coneixement junto al futuro hub de investigación médica del Mercat del Peix y la nueva Biblioteca Pública del Estado

A través de este proyecto, Collboni espera que Barcelona se convierta en "capital mundial de la ciencia", dedicada a generar activistas en favor de la biodiversidad y en la defensa del planeta, objetivo en el que prevé que el Zoo tenga un papel destacado.

MEDITERRÁNEO Y AISLADOS

Al Bioscope se sumarán dos zonas más: la primera, la más cercana a la entrada de la calle Wellington, estará dedicada a los animales 'aislados', como las tortugas de los Galápagos y los lémures, para explicar de forma sencilla la teoría de la evolución de las especies.

Y la segunda zona, apodada 'Descobrim la Mediterrània', estará dedicada a la fauna típica de este tipo de clima, donde se expondrán las proyectos de recuperación que ya realiza el Zoo y que espera ampliar, y se pondrá de relieve la necesidad de preservar la biodiversidad más cercana.

Respecto a las obras, el alcalde ha asegurado que la idea de BSM es que las reformas vayan avanzando sin interrumpir al actividad del parque, permitiendo ver en directo la fase final de su transformación: "Aquella apuesta que hicimos en su día, hoy empieza a materializarse", ha celebrado Collboni.