Unos 200 docentes se concentran en Melilla después de que un alumno arrojara una silla a un profesor al recoger su nota

La directora provincial de Educación, Formación Profesional y Deportes, Elena Fernández Treviño, en la atención a medios. - DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MEC EN MELILLA

MELILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 docentes se han concentrado este lunes frente al IES Enrique Nieto de Melilla para mostrar su rechazo a la última agresión sufrida por un profesor en la ciudad y reclamar medidas específicas para proteger al profesorado frente a la violencia en las aulas. La protesta, convocada por la Junta de Personal Docente No Universitario y respaldada por seis sindicatos de enseñanza, se ha producido después de que un alumno arrojara una silla a un docente tras mostrar su desacuerdo con las calificaciones recibidas al finalizar el curso.

Según han explicado fuentes sindicales, el incidente ocurrió la pasada semana cuando el estudiante, tras recoger sus notas, lanzó una silla del aula contra el profesor. Aunque el docente no necesitó asistencia sanitaria, los representantes sindicales señalaron que se encuentra "triste y desilusionado" por lo sucedido.

Durante la concentración, los convocantes han insistido en que estos episodios "no pueden normalizarse" y han reclamado una mayor implicación del Ministerio de Educación para garantizar la seguridad de los profesionales. La presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla, Elvira Sánchez, ha recordado que a lo largo del presente curso se han registrado distintos casos de violencia física, verbal y psicológica contra docentes, tanto por parte del alumnado como de familiares, e incluso a través de las redes sociales.

Sánchez ha subrayado que el profesorado ejerce su labor como autoridad pública y ha defendido que esa condición debe ir acompañada de un respaldo institucional efectivo. A su juicio, la normativa actualmente vigente, concebida para la Administración General del Estado, resulta "insuficiente" para responder a situaciones que se producen en los centros educativos.

Entre las principales reivindicaciones planteadas figura la implantación de un protocolo específico y operativo frente a las agresiones al profesorado, una atención integral a las víctimas desde el primer momento y un apoyo institucional "inequívoco" por parte de la Administración educativa. Asimismo, la Junta de Personal ha reclamado que el Ministerio asuma la seguridad física de los centros educativos durante toda la jornada escolar, al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar la protección de toda la comunidad educativa.

CONTACTOS CON EL AGREDIDO

Por su parte, la directora provincial de Educación, Formación Profesional y Deportes, Elena Fernández Treviño, ha condenado "de manera rotunda" la agresión sufrida por el docente y ha trasladado públicamente su apoyo tanto al profesor afectado como al conjunto del profesorado melillense.

Fernández Treviño ha explicado que "desde el primer momento se activaron los mecanismos de acompañamiento previstos, manteniendo contacto directo tanto con el centro educativo como con el docente". Además, ha indicado que la Inspección Educativa y el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales prestaron asesoramiento para facilitar la aplicación del protocolo actualmente vigente.

La responsable de Educación ha asegurado que la prevención de la violencia en las aulas constituye una prioridad para la Dirección Provincial y ha anunciado que el Ministerio ultima un nuevo protocolo específico de actuación frente a las agresiones al profesorado, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha explicado, durante los últimos meses se han mantenido reuniones con las organizaciones sindicales para incorporar sus aportaciones al documento definitivo. "No vamos a normalizar la violencia en las aulas. Estamos volcados en dar una respuesta rápida al profesorado afectado y, al mismo tiempo, construyendo una solución duradera con el nuevo protocolo", ha afirmado Fernández Treviño.

La concentración ha concluido con un llamamiento conjunto del profesorado para reforzar la protección de los docentes y garantizar que los centros educativos sean espacios seguros para el ejercicio de la enseñanza.