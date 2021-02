El consejero de Salud de Melilla pide "disculpas" por el vídeo de la paella pero rechaza la petición del PP de dimitir

MELILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha pedido este viernes por primera vez "disculpas" por el vídeo que se hizo viral hace tres semanas, en el que aparece con cuatro personas durante una paella porque "no son las imágenes deseables en el actual contexto de pandemia".

Así lo ha manifestado en el Pleno de Control ante la petición de dimisión del PP, si bien rechaza dejar el cargo de responsable sanitario porque señala que los populares no tiene legitimidad para reclamarle que deje su puesto como responsable de las restricciones que se imponen en la ciudad española del norte de África contra el coronavirus. Mohand, que ha cargado contra el principal partido de la oposición, no ha desvelado de qué fecha son esas imágenes y por tanto si son posteriores al 26 de enero de 2021, momento desde el que están prohibidos encuentros de "no convivientes", salvo un máximo de cuatro personas en hostelería o en los ámbitos laboral, educativo y deportivo.

"Tengo que reconocer, pero no ante ustedes sino al conjunto de la ciudadanía, que, como ha dicho mi secretaria general Gloria Rojas (PSOE), las imágenes no hayan gustado y asumo que no son las imágenes deseables en el actual contexto de pandemia, independientemente del momento" en que se produjeron, ha contestado a la interpelación del PP, en una sesión en la que intervino de forma telemática al encontrarse en una reunión preparatoria de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Mohamed Mohand ha añadido que "vivimos momentos en el que muchos melillenses han perdido la vida, muchas familias y amigos ya no tienen a sus seres queridos, y empresarios y trabajadores sufren las consecuencias de esta crisis y es evidente que en estos casos solamente cabe asumir el error de las imágenes difundidas y pedir disculpas".

No obstante, el consejero socialista ha rechazado cualquier legitimidad al PP al subrayar que su presidente nacional, Pablo Casado, "ha dicho que no va a dar ninguna explicación de la corrupción que acecha a su partido desde su nacimiento", durante el anuncio de cambio de sede nacional en la calle Génova 13 tras los resultados electorales de Cataluña y el juicio al extesorero popular Luis Bárcenas.

"NI UN MINUTO MÁS"

El PP, en cambio, ha señalado que el consejero de Salud Pública Mohamed Mohand no puede permanecer en el cargo "ni un minuto más" y reclama una vez más su dimisión como consejero de Salud Pública o que el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (Cs) y a la vicepresidenta y secretaria general del PSOE Gloria Rojas procedan a su cese.

En declaraciones a los periodistas a la finalización del Pleno de Control, el secretario general popular Miguel Marín ha manifestado que "lo único que cabe en estos momentos, es que el consejero de Salud Pública dimita de todos sus cargos", incluido el de diputado en la Asamblea melillense.

Marín, además, ha adelantado que el PP presentará una denuncia contra Mohamed Mohand por presuntamente incumplir las normas anti-Covid que continúan en vigor. "Esperamos que se le abra un expediente sancionador por no respetar las medidas adoptadas como se está haciendo con el resto de melillenses que no cumplen las normas" ha remarcado. El portavoz del grupo popular en la Asamblea ha insistido en pedir "la dimisión del socialista" y que "cumpla con el código ético que el PSOE pide para los demás".

El vídeo es viral desde el pasado 7 de febrero y en el mismo aparece Mohamed Mohand con cuatro personas y una quinta grabando durante el almuerzo de una paella cuya fecha de celebración se desconoce aunque los populares aseguran que tienen "contrastado" que ocurrió el viernes de 5 de febrero, con las nuevas restricciones de un máximo de cuatro comensales en la hostelería para la lucha contra el Covid en vigor desde el 26 de enero y la prohibición de reunión de "no convivientes" salvo en ámbitos laborales, educativos y deportivos.