Descartan dar “prioridad” a los ceutíes sobre los magrebíes procedentes de Europa en la frontera del Tarajal

Publicado 22/07/2019 16:05:08 CET

CEUTA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y su jefe de Gabinete, Juan Hernández, han descartado este lunes articular un nuevo sistema de regulación del tráfico para dar "prioridad" a los vehículos de la ciudad autónoma sobre los de los viajeros magrebíes procedentes de Europa a la hora de acceder al paso fronterizo del Tarajal para llegar a Marruecos, en el que el pasado fin de semana se registraron hasta cuatro horas de espera.

En declaraciones a los periodistas tras guardar un minuto de silencio por la última víctima mortal de la violencia machista, Mateos y Hernández han atribuido el colapso registrado, sobre todo el sábado, a la llegada casi simultánea a Ceuta de "varios barcos con cientos de vehículos cada uno" procedentes de Algeciras y al retorno de los turistas marroquíes que acceden el viernes, festivo en el Reino alauita, a la localidad española.

"A mí me preocupa que haya ceutíes, sobre todo políticos, que crean que a la parcela de embolsamiento de vehículos solo tienen que ir los de fuera: que me digan por qué alguien que lleva 3.000 kilómetros recorridos debe esperar para dar prioridad a los de aquí", ha criticado Hernández las declaraciones de los líderes de partidos localistas como el MdyC y Caballas, que han tildado de "indignas" las condiciones en las que miles de personas tuvieron que esperar durante horas en el estacionamiento público gestionado por la Administración local su turno para llegar a Marruecos.

"La parcela tiene defectos que vamos a intentar corregir, pero es mejor que haya problemas ahí que en la Carretera Nacional 352, donde el año pasado los atascos impedían circular a autobuses y taxis y hasta a las ambulancias llegar al Hospital Universitario", ha comparado Mateos. Su jefe de Gabinete ha asegurado que "podemos entender que hacía mucho calor, que las esperas podrían ser menores o que no hayamos sido más diligentes hablando con Marruecos, pero la infraestructura se creó para embolsar vehículos y si no hubiera esperas no tendría sentido".

La Delegación y el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) estudian alternativas como "plantar árboles" o ampliar los servicios disponibles en la explanada que entró en funcionamiento en septiembre de 2018 a apenas un kilómetro de la frontera, con capacidad para unos mil coches, pero no "hacer excepciones en favor de quienes viven en la calle Real o el Príncipe con respecto a los que vienen de Europa".

Durante el sábado y el domingo desembarcaron en la ciudad española 3.577 vehículos y 16.314 personas. Desde que comenzó la Operación Paso del Estrecho (OPE) han hecho lo propio 154.752 pasajeros y 33.274 automóviles, un 12,5% y un 13,9% más que durante el mismo periodo del año pasado.