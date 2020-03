Detienen en Melilla a 33 personas y proponen multar a 894 desde que comenzó el estado de alarma

El Sindicato Médico de Melilla exige a las autoridades sacar al Ejército en los barrios del extrarradio donde no se respeta el confinamiento

MELILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local han detenido a 33 personas, en su mayoría por resistencia, desobediencia y alteración del orden público, y han ejecutado 894 propuestas de sanción desde que comenzó el estado de alarma por la pandemia de covid-19.

Según ha detallado este viernes un portavoz de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha procedido a realizar 384 propuestas de sanción, 408 por parte de la Policía Local y 102 por los agentes de la Benemérita. En cuanto a las detenciones, los agentes de la Jefatura Superior han realizado 18 detenciones, frente a las seis realizadas por los de la Policía Local y las nueve llevadas a cabo por la Guardia Civil.

La citada fuente ha apuntado que, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, los profesionales de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local "llevaron a cabo un periodo informativo para dar a conocer a la ciudadanía melillense la gravedad de la crisis y el deber de cumplimiento de todos los ciudadanos respecto de la limitación de la libertad de circulación de las personas".

Posteriormente, a partir del día 20, las fuerzas y cuerpos de seguridad "han comenzado a aplicar el régimen sancionador", que, a fecha de hoy, se han saldado con 33 personas detenidas y 894 propuestos de sanción.

El portavoz gubernamental ha indicado que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, "con su tarea de vigilancia y control, están actuando para garantizar la seguridad y salvaguardar la salud de la ciudadanía y evitar que se propague el virus".

LOS MÉDICOS PIDEN AL EJÉRCITO

Por otro lado, el Sindicato Médico de Melilla ha exigido a las autoridades que se emplee al Ejército para que se respete la cuarentena de los barrios del extrarradio, donde hay denuncias de que no se cumple la prohibición de salir a la calle salvo por causa de fuerza mayor.

La organización ha manifestado que son partidarios de extremar la situación de aislamiento-confinamiento en la ciudad y que no haya ningún barrio o zona de la ciudad que escape a dicho control estricto. Esto se está cumpliendo en la mayoría de barrios de la ciudad, pero no en todos, "algo que no entendemos y que desde el punto de vista de la salud pública es intolerable", ha subrayado.

Por ello, han exigido a la Delegación del Gobierno "que se cumplan estrictamente las medidas de aislamiento social en toda la ciudad, sin excepciones y sin medias tintas, y al Gobierno de la Nación que implemente las gestiones oportunas para que Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército trabajen de forma conjunta".

Al respecto, han admitido que "ante los testimonios diarios que recibimos de incumplimiento de dichas medidas de aislamiento en determinados barrios, lo que implica el fracaso de las medidas hasta ahora tomadas, solicitamos el confinamiento perimetral, bajo control de unidades especializadas del Ejército de Tierra, de aquellas zonas de la ciudad donde se están incumpliendo las medidas emanadas del estado de alarma, con riesgo para la salud de toda la comunidad", de tal forma, reclaman, que se garanticen, al igual que se está haciendo en el resto de la ciudad, las medidas de aislamiento social.